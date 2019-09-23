السيسي: الاجتماعات المتبادلة مع الرئيس ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد باللقاء الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال أقل من شهرين.





وأكد الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المذاع على فضائة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن ذلك يعكس العلاقة القوية مع الرئيس ترامب.





وأضاف السيسي، أن الاجتماعات المتبادلة مع الرئيس ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.



