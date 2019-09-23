البورصة الأمريكية تغلق على تباين بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

أغلقت البورصة الأمريكية على تباين بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتسجيل النشاط الصناعي في ألمانيا سجل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية كما فقد القطاع الخدمي زخم التوسع، ليتحول النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص إلى الانكماش لأول مرة في 6 سنوات ونصف.





وسجل الأداء الصناعي لمنطقة اليورو أدنى قراءة في نحو 7 سنوات في حين أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة صعد لأعلى مستوى في خمسة أشهر.





وفي الوقت نفسه، ذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية سانت لويس أن المركزي الأمريكي قد يكون بحاجة لتنفيذ خفض إضافي في معدل الفائدة من أجل موازنة المخاطر السلبية على الوضع الاقتصادي.





وعلى الصعيد التجاري، لا تزال الأنظار موجهة نحو أكبر اقتصادين حول العالم، وسط ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن ألغى الوفد التجاري الصيني زيارته لمزارع أمريكية وبالتزامن مع تقارير تفيد بأن بكين تشتري فول الصويا من واشنطن.





ومع ذلك أشار الجانب الصيني اليوم إلى أنه تم التوصل إلى نتائج إيجابية في المحادثات التجارية التي عقدت في الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأمريكيين.





وبنهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة أو ما يعادل 15 نقطة تقريباً ليغلق عند مستوى 26950 نقطة.





في حين استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً عند 2991.8 نقطة في حين أن مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي فانخفض بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 8112.5 نقطة.





وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليسجل 98.596.



