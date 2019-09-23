ميتشو يفاجئ شيكابالا بعد فوز الزمالك على الاتحاد

Advertisements

أشاد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بمستوى لاعبيه في مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين ببطولة الدوري.



وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "اللاعبون قدموا مستوى طيب في مواجهة اليوم وكانوا على قدر المسئولية ويستحقون ارتداء قميص الزمالك".



وتابع "بدأنا اللقاء بشكل جيد خاصة مع الهدف المبكر وحاولنا بعدها السيطرة على الكرة لتسجيل الهدف الثاني لكن الحظ لم يحالفنا، ومع نهاية اللقاء عدنا إلى الخلف ولم نضغط مبكرًا للحفاظ على النتيجة والعيب الأكبر لنا اليوم هو عدم الإيجابية على مرمى المنافس".



وكشف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء غياب شيكابالا وأشرف بن شرقي عن المشاركة أمام الاتحاد السكندري اليوم في بطولة الدوري.



وأضاف "أعرف جيدًا مدى علاقة شيكابالا بالزمالك، الضغط العصبي والذهني كان له تأثير كبير على شيكابالا بعد مباراة القمة لذلك فضلنا إراحته اليوم".



وأكمل "أشرف بن شرقي يعاني من إصابة خفيفة أيضًا لذلك لم يشارك في مواجهة اليوم".



وأضاف "خالد بوطيب وإمام عاشور قدما مستوى مميز في مواجهة اليوم ولدينا قوام كبير من اللاعبين والجميع على مستوى واحد".



ووجه الشكر لخالد بوطيب لدوره في لقاء اليوم والوقوف على الكرة ونقل الهجمة بشكل سليم".



يرى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن المقارنة بين الجانب البدني لدى لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري غير عادل.



وتابع "خضنا مباراة هامة وقوية منذ 3 أيام ولاعبو الاتحاد كانوا في راحة منذ فترة ".



وأكمل "كانت التعليمات بالسيطرة والاستحواذ على الكرة والضغط المبكر على لاعبي الاتحاد لكن مع مرور الوقت والخوف على الفوز كان طبيعي عودة اللاعبين للخلف".

