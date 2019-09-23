ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 (فيديو)
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:23 م
Advertisements
محمد مرعي
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- من فاز بجوائز حفل جوائز الفيفا The Best اليوم 2017/10/23
- رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم (صور)
- محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 (فيديو)
- مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018 (فيديو)
- نافاس يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا لموسم 2017-2018 (فيديو)
- مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2018 (فيديو)
- ألفيش يتوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2019
المزيد عن: ميسي ليونيل ميسي أفضل لاعبتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر