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"أديب" يفجر مفاجأة في حلقة اليوم: "هتكلم على استراحة السيسي"

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:22 م
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أديب يفجر مفاجأة في حلقة اليوم: هتكلم على استراحة السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة الموجودة حاليا عندما تسلمت الحكم كانت تعتقد أن المواطنين تتابع الإنجازات بشكل جيد، منوها بأنه سيعمل على فتح كل الملفات، وشرح الأمور للمصريين، معقبا: "الوقت ضيق، ولازم نخلص الحكاية دي، ونرجع نبني".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه سيفتح اليوم ملف استراحة المعمورة، مضيفا: " مش دا موضوع محمد علي.. هتكلم عن الفنكوش الكبير"، كاشفا أنه سيعرض صور للاستراحة لأول مرة.

وأضاف، "أنا مش هضحك على حد.. وسني وسمعتي في هذا المجال لن تسمح لي أني أعمل اضحك على حد"، متابعا: "الحرامي محمد علي هخليه بقا هو يرد علينا".

وقد فتح الإعلامي عمرو أديب في حلقة برنامج أمس ملف صيدليات 19011 والتي كان يزعم الإخوان أنها ملك الجيش المصري، حيث استضاف محمود السيسي أحد ملاك الصيدلية، والتي زعم الإخوان أنه نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليقع الإخوان في شر أعمالهم، وينخدعوا ويبنوا أساطير من وحي خيالهم لمجرد إعلان أديب أنه سيستضيف محمود السيسي دون التحقق من صاحب الشخصية، وكان هدفهم إثارة غضب الشعب..

ويذاع برنامج الإعلامي عمرو أديب والذي يحمل اسم "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" من الجمعة إلى الإثنين من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساءًا.
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