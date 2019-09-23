أيمن يونس يحمل ميتشو مسئولية أداء الزمالك أمام الاتحاد

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انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أداء الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في الجولة الأولى لبطولة الدوري رغم الفوز بهدف نظيف.



وقال يونس في تصريحات لقناة "أون سبورت"، عقب اللقاء "ميتشو يقوم بتغييرات متكررة في تشكيل الفريق وطريقة اللعب للوصول إلى الشكل الأفضل لكن عليه أن ينهي الأمر بشكل سريع".



وأكمل "المباراة مليئة بالعديد من المشاكل الفنية وميتشو المسئول عنها وغياب شيكابالا أثر على الفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها من قبل".



وأضاف "الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر في مواجهة الاتحاد السكندري وهناك تباعد بين الخطوط بشكل كبير وغياب التجانس بين بعض اللاعبين الذين يشاركوا بجوار بعضهم لأول مرة".



وأضاف:" التونسي فرجاني ساسي، أصبح لغز في فريق الزمالك، في ظل حالة هبوط المستوي التي يعاني منها مقارنتًا بالموسم المنقضى".



وأكمل:" الزمالك فاز على الاتحاد وحقق ثلاث نقاط ولكن هناك مشاكل فنية كبيرة داخل الفريق".



وأشار:" مش مقتنع بابتعاد شيكابالا عن تشكيل الزمالك في مباراة اليوم وهو أفضل لاعبي القلعة البيضاء، في المباريات الماضية باستثناء مباراة الأهلي بسبب هجوم الجماهير عليه".



وحقق الزمالك أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة الدوري على حساب الاتحاد السكندري، بنتيجة هدف دون رد، احرزه مصطفي محمد.

