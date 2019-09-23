تعليق ناري من "الإبراشي" على خدعة "أديب" للإخوان بسبب "نجل السيسي"
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:21 م
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كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الإعلامي عمرو أديب، قام بحيلة بالأمس من خلال الحديث بأنه سيستضيف محمود السيسي، مما أوهم قنوات الإخوان بأنه سيتضيف نجل الرئيس السيسي وبدأوا يتحدثون بالتجهيز لمشروع التوريث، معقبًا: " أديب عملها زي ميسي، اللي عمله أديب انا ما أعرفش أعمله".
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان الإرهابية من خلال حديثها عن نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت تعمل على الطعن في الذمة المالية للرئيس، معقبًا: " ممكن يكون لأي مواطن ملاحظات على أداء الرئيس السيسي، لكن هذه الملاحظات لا تصل إلى نزاهة الرئيس السيسي".
ولفت إلى أن جميع قنوات الإخوان سقطت في فخ الإعلامي عمرو أديب، الذي قام بإعداد الفخ بشكل مخترف يشبه لعبة محمد صلاح وبليه، معقبًا:" لعبة ماهرة بحيي فيها زميلي عمرو أديب".
يذكر أن الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، قام بالتنويه عن استضافته لمحمود السيسي بعد الفاصل، مما أدى لتكهن القنوات الإخوانية بانه سيستضيف نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت هذه القنوات المعادية للدولة المصرية، بالحديث بأن هناك محاولة لتجهيز نجل الرئيس السيسي لتولي حكم مصر، وبعد انتهاء الفاصل اكتشف الجمهور أن الإعلامي عمرو أديب يستضيف محمود حمدي السيسي العضو المنتدب لصيدليات 19011، وليس نجل الرئيس.
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