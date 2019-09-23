ساندي بـ "البدلة" في ختام مهرجان الجونة السينمائي

Advertisements

نشرت الفنانة ساندى صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى بدلة باللون الأزرق، وعلقت قائلة عليها :"استنونى فى ختام مهرجان الجونة السينمائي بالبدلة، ربنا يستر".



وتستمر فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي حتى يوم ٢٧ سبتمبر الحالى وذلك بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة،ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي، كما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.



و خلال حفل الافتتاح عرض فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.



الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.



وشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.

يذكر أن ساندى انتهت من تسجيل عددا من أغانى ألبومها الجديد ومن المقرر طرحه فى موسم الشتاء المقبل، ويحتوى الألبوم على 8 أغانى متنوعة مابين الأغانى الرومانسية والحزينة، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم من تتعاون معهم لأول مرة، كما تستعد لتصوير أغنية من الألبوم على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضه على القنوات بالتزامن مع موعد طرح الألبوم.

يشار أن ساندى تعاونت مؤخرا مع المطرب والملحن شريف إسماعيل فى أغنية "كان عادى"، من كلمات جمال الخولى، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح.



يشار إلى أن آخر أعمال ساندى الغنائية كانت أغنية "قلبين"، وهى من كلمات محمد القاياتى، ألحان حمزة، وتوزيع أحمد إبراهيم.



وكان آخر أعمال ساندى السينمائية فيلم"عيش حياتك" والفيلم من بطولة سامح حسين وإدوارد وسامية الطرابلسي ومحمد نور ومها أبو عوف وأحمد حلاوة وياسر الطوبجي وأحمد تهامي وحامد الشراب وحمادة بركات وإبراهيم فرح، و من تأليف وسام حامد وﺇﺧﺮاﺝ تامر بسيوني.

يشار أن ساندى أحيت مؤخرا حفلا غنائياً كبيرا مع مصطفى حجاج وكريم محسن، وأقيم الحفل فى نادى حلوان