أول تعليق من طلعت يوسف بعد خسارة الاتحاد أمام الزمالك



وأوضح يوسف في تصريحات عقب اللقاء أنهم قدموا مستوى طيب والإصابة التي تعرض لها كريم الديب قبل اللقاء أثرت بشكل سلبي عليهم وجاء الهدف من خطأ في التغطية قبل أن يتداركوا الأمر.



وأشار إلى أنه متفائل بالفترة المقبلة وتحسن الأداء، متمنيًا تحقيق النتائج المرجوة بعد اكتمال العناصر داخل الفريق.



وواصل "الزمالك يمتلك قوة هجومية كبيرة لذلك حاولنا في المقام الأول غلق مفاتيح اللعب عليهم بشكل كبير".

وأضاف "الزمالك لجأ للدفاع في الشوط الثاني وبشكل غير معتاد بسبب سيطرتنا على المباراة".



وأكمل "راض عن الصفقات الجديدة للفريق وتحركنا في حدود المتاح".



واختتم "لم ارى ركلة الجزاء الغير محتسبة بشكل واضح ولكن في العموم لا اريد الحديث عن التحكيم".



وكان الزمالك قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:



محمد عواد عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وإمام عاشور مصطفى محمد وخالد بوطيب



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد بتروسبورت.



وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك الوحيد في مباراة الاتحاد السكندري وسط أداء متذبذب من جانب لاعبي الفريق الأبيض بشكل كبير وعدم قناعة الجماهير.

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أنهم لم يستحقوا الخسارة في مباراة الزمالك مساء اليوم الإثنين ببطولة الدوري.