الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق هائل بالقرب من محطة قطار السكة الحديد (فيديو)

تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا، مساء اليوم الإثنين، من إخماد حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.





وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود اندلع بحشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية، بمحطة قطارات مدينة المنيا.





انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية إذ تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالفحص تبين عدم تأثر حركة القطارات بالحريق الذي لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر مادية.‎







