السودان.. 28 مصاباً في اشتباكات بين لاجئين جنوبيين وسكان دارفور

أصيب ما لا يقل عن 28 شخصاً، بعد اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين لاجئين من جنوب السودان، وسودانيين من سكان منطقة دليل بابكر، 60 كلم غرب محلية اللعيت جار النبي بشمال دارفور.





ووقعت الحادثة داخل معسكر اللاجئين الجنوبين شرق قرية "دليل بابكر" على الحدود مع ولاية شرق دارفور، نتيجة لخلافات حادة نشبت بين مجموعتين تطور الأمر إلى استخدام الأسلحة البيضاء وإحراق منازل، وفق ما أورد موقع "سودان تربيون"، اليوم الإثنين.





وأكد المدير التنفيذي لمحلية اللعيت، معتصم جماع آدم، وفق موقع "دارفور24" الحادثة، نافياً تسجيل أي وفاة.

وقال إن "محليته شرعت في تكوين لجنة لزيارة المنطقة، الثلاثاء، والوقوف ميدانياً على الحادثة".





وفي السياق، قال شاهد عيان من سكان منطقة دليل بابكر يدعي أحمد آدم يونس، لـ"دارفور 24"، إن حيثيات الواقعة تعود إلى خلاف نشب بين شخصين، بسبب فتاة في أحد منازل بيع الخمور البلدية داخل المعسكر.





وأضاف، أن الأمر تطور بينهما، مما دفع عدد من اللاجئين وأهالي القرية إلى الاشتباك فيما بينهم بالأيدي والاسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابة 9 لاجئين جنوبين و19 من سكان القرية، نُقل أحدهم إلى المستشفى للعلاج.





كما أحرقت 9 منازل مشيدة بالمواد المحلية، حسب شاهد العيان. وذكر يونس أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل الاشتباك.





ويأوي مخيم اللاجئين بمنطقة دليل بابكر حوالي ألفي لاجئ من جنوب السودان، يعيش جميعهم أوضاعاً صعبة للغاية يمتهنون الأعمال الهامشية في مزارع المواطنين بالمنطقة.



