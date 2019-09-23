"الاتصالات" تبحث مع مؤسسات فرنسية التعاون في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي

بحثت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مجموعة من المؤسسات الفرنسية سبل زيادة التعاون لدعم ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي لدي الشباب المصري حيث التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جولتيير براند جازو رئيس الشؤون الدولية لحاضنة الاعمال الفرنسية "استيشن اف" Station F والتي تعد أكبر حاضنة أعمال للشركات الناشئة في العالم؛ وتناول اللقاء بحث التعاون والاستفادة من خبرات الجانب الفرنسي في مجالات دعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وإقامة شراكات في مجال استثمارات الشركات الناشئة.





وتم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتطوير مهارات التفكير الخاصة بالإبداع التكنولوجي من خلال توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، وتهيئة البيئة المحفزة للإبداع واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، ودعم منظومة ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، وتطوير قدرات الشركات المصرية الناشئة، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع نمو أنظمة التمويل الغير تقليدية.





واستعرض الجانب الفرنسي استراتيجية الحكومة الفرنسية لدعم ريادة الأعمال، والنظام الايكولوجي للتكنولوجيا الفرنسية، كما تناول اللقاء بحث التعاون في تنفيذ برامج مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون المشترك لتسهيل استضافة الشركات المصرية الناشئة من خلال برامج حاضنة الأعمال الفرنسية ستيشن إف Station F.





حاضنة الاعمال الفرنسية استيشن اف Station F الفرنسية تبلغ مساحتها 34000 متر مربع، وتوفر أماكن إقامة مكتبية لما يصل إلى 1000 شركة ناشئة بالإضافة إلى شركاء من شركات كبرى في العالم مثل فيس بوك، ومايكروسوفت وغيرها.









والتقى الوزير مع اوليفيه دوكورانت رئيس تطوير أعمال مؤسسة (إيكول 42) Ecole 42/ المتخصصة في برمجة الحاسب وهي مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح تقدم برامجها التدريبية بطرق مبتكرة؛ حيث تناول اللقاء بحث التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول سبل دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز ريادة الاعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات وبحث إمكانية افتتاح فرع لـ(إيكول 42) في مصر، والتعاون في نقل المعرفة وتحقيق الاستفادة للشباب في مصر وافريقيا وترجمة المحتوى التدريبي الذي تقدمه (إيكول 42) Ecole 42 من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.





ضم وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.