أحمد موسى يطالب مجلس النواب بقوانين جديدة لمواجهة فوضى الشائعات (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، مجلس النواب بسن قوانين جديدة لمواجهة فوضى الشائعات والادعاءات، معقبًا: "الدول لا تترك العصابات إرهابية تتحكم في مقدرات الشعوب".





وأكد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه لا يجب أن يسمح إلى نحو 500 ألف شخص على مواقع التواصل الاجتماعي التحكم في شعب مصر، معقبًا: "مينفعش واحد يعمل 100 صفحة على الشوشيال ميديا والناس تفضل مهزوزة! والناس تبقى خايفة أمر غريب في بلد استقرت!".





وشدد على ضرورة النظر إلى حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة، معقبًا: "في ناس عايز تهد كل ده.. باستخدام المواطن".





وأشار إلى أن الإخوان يهددون ويقتلون معنويا كل من يقول كلمة إيجابية عن مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بعودة جماعة الإخوان أو التصالح معها.





ولفت إلى أن هناك احترام كبير توليه الدول للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره اجتماعات الأمم المتحدة بما يلق بمكانة مصر.





كما طالب بتطهير كل المؤسسات والجهات والشركات المصرية من أعضاءا الجماعة الإرهابية، معقبًا: " محدش فصل الإخوان غير واحد بس في الخارجية وكلهم موجودين في المؤسسات بياكلوا عيش وبيقبضوا مرتبات وفي الأخر بيطلعوا يشتمو ا البلد.. لو أنت من عاجبك البلد ليه لسه فيها! ما تروح للإخوان يصرفوا عليك".



