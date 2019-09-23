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عزة فتحي: أهملنا تنمية وعي المواطن "التعليم كان بعافية" (فيديو)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:14 م
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عزة فتحي: أهملنا تنمية وعي المواطن التعليم كان بعافية (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن الوعي مقسم إلى 3 أقسام، وهم معرفة ووجدان وسلوك، والأسرة هى من تعلم الفرد الانتماء الأولي، ثم تعتبر المدرسة عنصر مساعد للأسرة في تنمية الانتماء لدى الطفل، حيث تقدم المدرسة منهج تربوي مقصود من خلال أناشيد وأنشطة.

وأشارت "فتحي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن هناك مؤسسات أخرى تساهم في تشكيل الوعي لدى الفرد، مثل النادي الاجتماعي ثم الأحزاب، وكذلك الإعلام عليه دور في تنمية وتكوين الوعي.

ونوهت أستاذة علم الاجتماع، بأن السوشيال ميديا أصبحت أيضا سلاح من أخطر الأسلحة الموجودة لتكوين الوعي وتشكيله، مستدلة أن أحد الشخصيات الأجنبية الشهيرة أكد أن السوشيال ميديا تؤدي إلى التعصب، وظهور اتجاهات معادية لدى الآخر، وتؤدي إلى تفكك الأسرة، وأحيانا تؤدي إلى ظهور العنصرية.

وأضافت أنه من الغريب أن المتعلم وغير المتعلم يقع في هوس السوشيال ميديا، منوهة بأننا أهملنا العمل على تنمية وعي المواطن لفترة، معقبة: "التعليم كان بعافية، وكذلك الثقافة".
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