عزة فتحي: أهملنا تنمية وعي المواطن "التعليم كان بعافية" (فيديو)
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:14 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن الوعي مقسم إلى 3 أقسام، وهم معرفة ووجدان وسلوك، والأسرة هى من تعلم الفرد الانتماء الأولي، ثم تعتبر المدرسة عنصر مساعد للأسرة في تنمية الانتماء لدى الطفل، حيث تقدم المدرسة منهج تربوي مقصود من خلال أناشيد وأنشطة.
وأشارت "فتحي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن هناك مؤسسات أخرى تساهم في تشكيل الوعي لدى الفرد، مثل النادي الاجتماعي ثم الأحزاب، وكذلك الإعلام عليه دور في تنمية وتكوين الوعي.
ونوهت أستاذة علم الاجتماع، بأن السوشيال ميديا أصبحت أيضا سلاح من أخطر الأسلحة الموجودة لتكوين الوعي وتشكيله، مستدلة أن أحد الشخصيات الأجنبية الشهيرة أكد أن السوشيال ميديا تؤدي إلى التعصب، وظهور اتجاهات معادية لدى الآخر، وتؤدي إلى تفكك الأسرة، وأحيانا تؤدي إلى ظهور العنصرية.
وأضافت أنه من الغريب أن المتعلم وغير المتعلم يقع في هوس السوشيال ميديا، منوهة بأننا أهملنا العمل على تنمية وعي المواطن لفترة، معقبة: "التعليم كان بعافية، وكذلك الثقافة".
Advertisements
- مهاويس السوشيال ميديا.. إلحاد وخناقات واستعراضات من أجل اللايك والشير (تحقيق)
- رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير العمل بالعباسية ويثني على عمل الطلاب (صور)
- "كوبري العباسية" يتجمل برسومات فريق طلاب جامعة عين شمس (فيديو وصور)
- أستاذ علم اجتماع: "ربنا هيحاسب واضعي مناهج التاريخ"
- "الوقوع فريسة للمراهقين".. خبراء يكشفون مزايا وعيوب "فيس بوك كراش"
- محمود علم الدين: "37 مليون مصري يستخدمون فيس بوك.. وهوس السوشيال ميديا كشف عن العورات في المجتمع" (فيديو)
- أستاذ علم الاجتماع: "هوس نشر الصور على السوشيال ميديا فراغ وعقد نفسية"
- أستاذ علم اجتماع تعلق على فيديوهات "أحمد وزينب": "أهيف من أني أبص عليه"
- أستاذ مناهج: الثانوية العامة لم تعد شرطًا كافيا للدخول للجامعة (فيديو)
- خبير في الإعلام: السوشيال ميديا منحت المتطرفين والجماعات الإرهابية الفرصة لترويج الشائعات