عزة فتحي: أهملنا تنمية وعي المواطن "التعليم كان بعافية" (فيديو)

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن الوعي مقسم إلى 3 أقسام، وهم معرفة ووجدان وسلوك، والأسرة هى من تعلم الفرد الانتماء الأولي، ثم تعتبر المدرسة عنصر مساعد للأسرة في تنمية الانتماء لدى الطفل، حيث تقدم المدرسة منهج تربوي مقصود من خلال أناشيد وأنشطة.





وأشارت "فتحي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن هناك مؤسسات أخرى تساهم في تشكيل الوعي لدى الفرد، مثل النادي الاجتماعي ثم الأحزاب، وكذلك الإعلام عليه دور في تنمية وتكوين الوعي.





ونوهت أستاذة علم الاجتماع، بأن السوشيال ميديا أصبحت أيضا سلاح من أخطر الأسلحة الموجودة لتكوين الوعي وتشكيله، مستدلة أن أحد الشخصيات الأجنبية الشهيرة أكد أن السوشيال ميديا تؤدي إلى التعصب، وظهور اتجاهات معادية لدى الآخر، وتؤدي إلى تفكك الأسرة، وأحيانا تؤدي إلى ظهور العنصرية.



