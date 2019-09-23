رئيس الجبلاية يصدم المقاصة في أزمة أيمن حفني

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وجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة صدمة قوية إلى محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة في أزمة عدم قيد أيمن حفني لاعب الفريق الفيومي.



ولم يقم نادي مصر المقاصة بقيد أيمن حفني بقائمة الفريق حتى الأن بعد التعاقد مع اللاعب من الزمالك عن طريق البيع النهائي لمدة 3 مواسم مقابل 3 ملايين جنيه.



وحرص اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، لحل أزمة عدم قيد أيمن حفني لاعب الفريق الفيومي.



وبات أيمن حفني، ممنوع من المشاركة في مباريات المقاصة حتى شهر يناير المقبل، بعد خطأ إداري الفريق الفيومي بعدم قيده في قائمة الفريق.



وأكد رئيس الجبلاية، على محمد عبدالسلام، رئيس المقاصة استحالة مشاركة أيمن حفني، مع المقاصة قبل يناير المقبل، مطالبًا منه بالنظر لمصلحة اللاعب والسعى إلى تسويقه عربيًا، بدلاً من اجراء محاولات لن يكتب لها النجاح لقيده في قائمة المقاصة قبل يناير الجاري.



ووقع مسؤولي نادي المقاصة في خطأ إداري فادح؛ تسبب في عدم قيد أيمن حفني المنتقل الي صفوف الفريق هذا الموسم من نادي الزمالك.



وقام المقاصة بتسجيل قائمة الفريق بالكامل قبل مباراة كأس مصر مع الزمالك؛ وبعد اكتمال عدد قائمة الفريق حاولو استبدال حفني بلاعب آخر الا أن لوائح اتحاد الكرة حرمتهم من ذلك.



وتلقي حفني العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز قبل غلق القيد ثم أيضا من القسم الثاني للإعارة حتي شهر يناير الا أن اللاعب رفضها جميعا وتمسك بالتواجد داخل المقاصة حتي ولو لم يقيد حتي شهر يناير المقبل.