سيلفيا جريكو وابنها الكفيف يفوزان بجائزة أفضل جمهور كرة قدم في العالم

توجت البرازيلية سيلفيا جريكو وابنها الكفيف بجائزة أفضل جمهور كرة قدم في العالم وذلك خلال الحفل الذي يقام حاليا بميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل The Best.

نال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم " THE BEST"، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى.

وتوج كلوب بالجائزة بعد تفوقه على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي.

وكان كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي قاد الريدز للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين مقابل لا شي، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثاني في البريميرليج الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي البطل.