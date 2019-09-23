ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سيلفيا جريكو وابنها الكفيف يفوزان بجائزة أفضل جمهور كرة قدم في العالم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:07 م
Advertisements
سيلفيا جريكو وابنها الكفيف يفوزان بجائزة أفضل جمهور كرة قدم في العالم
سيلفيا وابنها الكفيف
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

توجت البرازيلية سيلفيا جريكو وابنها الكفيف بجائزة أفضل جمهور كرة قدم في العالم وذلك خلال الحفل الذي يقام حاليا بميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل The Best.

 

نال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم " THE BEST"، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى.

 

وتوج كلوب بالجائزة بعد تفوقه على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي.

 

وكان كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي قاد الريدز للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين مقابل لا شي، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثاني في البريميرليج الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي البطل.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الألماني
فولفسبورج
-
x
20:30
-
هوفنهايم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
0
x
17:30
1
الأهلي
الزمالك
1
x
20:00
0
الاتحاد السكندري

DMCA.com Protection Status