عاجل - ساري فان فينيندال تتوج بجائزة أفضل حارسة مرمي في العالم 2019
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:05 م
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الفجر الرياضي
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حصدت ساري فان فينيندال حارسة مرمي منتخب هولندا وأتلتيكو مدريد، بجائزة أفضل حارسة مرمي في العالم " THE BEST"، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى.
وتوجت فينيندال بالجائزة بعد تفوقها على كريستيان إندلر حارسة باريس سان جيرمان الفرنسي وهيدفيج ليندال حارسة مرمي فريق فولفسبورج الألماني.
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