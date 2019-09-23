ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل - ساري فان فينيندال تتوج بجائزة أفضل حارسة مرمي في العالم 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:05 م
Advertisements
عاجل - ساري فان فينيندال تتوج بجائزة أفضل حارسة مرمي في العالم 2019
ساري فان فينيندال
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
حصدت ساري فان فينيندال حارسة مرمي منتخب هولندا وأتلتيكو مدريد، بجائزة أفضل حارسة مرمي في العالم " THE BEST"، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى.


وتوجت فينيندال بالجائزة بعد تفوقها على كريستيان إندلر حارسة باريس سان جيرمان الفرنسي وهيدفيج ليندال حارسة مرمي فريق فولفسبورج الألماني.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فيفا ساري فان فينيندال جوائز الفيفا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الألماني
فولفسبورج
-
x
20:30
-
هوفنهايم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
0
x
17:30
1
الأهلي
الزمالك
1
x
20:00
0
الاتحاد السكندري

DMCA.com Protection Status