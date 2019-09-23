حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف بوسط الإسكندرية (صور)

Advertisements

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لملاحقة أعمال البناء المخالف وفقًا لتوجيهات العميد فادي وديع، رئيس الحي، واستمرارًا للتصدي لظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون، وبقيادة السكرتير العام للحي، ومشاركة وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية.



وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية بعقارين بالقرب من مدخل قرية أبيس العاشرة بالطريق الدائرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إيقاف أعمال بناء أساسات عقار بدون ترخيص والتحفظ على مواد البناء "حديد، وأسمنت" بقرية أبيس العاشرة.



كما أسفرت الحملة عن التحفظ على مواد البناء "حديد" بمنتجع ميروزا طريق كارفور، لبناء سور خارجى بدون ترخيص، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع جميع المخالفات، وذلك استمرارا للتصدي لأعمال البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون، والقضاء على جميع أشكال مخالفات البناء.



كما تم ايقاف أعمال البناء المخالف الخاصة بعمل أساس لهنجر، وبناء سور بطول ٣٠٠ متر،بقرية ابيس ١٠ خلف مصنع قباني،وهدمها في الحال، والتحفظ على مواد البناء (اسمنت واخشاب) وايداعها بديوان عام المحافظة.



وذلك استمرارا للتصدي لأعمال البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون،ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق حي وسط، للقضاء على جميع أشكال مخالفات البناء، والعمل مستمر.



في سياق متصل، وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، واستمرارا للتصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام، لضبط الشارع، وإعادة الانضباط لشوارع الحي.



قامت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بقيادة مدير إدارة اشغال الطريق،حيث توجهت الحملة الي محرم بك والطريق الزراعي.



وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والتعديات بشارع محمد الكلزه وشارع المنزلاوى بمحرم بك، إزالة الاشغالات والتعديات بالطريق الزارعى أمام طلعت مصطفى بجوار كشك امان طريق مطار النزهة.



كما قامت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات واللافتات المخالفة من شوارع الحي، حيث توجهت الحملة الي شوارع طلعت حرب، قيصر، محرم بك، والإسكندراني، حيث تم ازالة كافة الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها، الإسكندر الأكبر، سوق شيديا، الرصافة، وعمر لطفي، حيث تم إزالة كافة اللافتات المخالفة.



يأتي ذلك إستجابة لشكاوي المواطنين، وتيسيرًا لحركة المرور، وفتح الشوارع أمام المارة، وجاري المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات.