أول تعليق رسمي من السفارة البريطانية بالقاهرة عن افلاس "توماس كوك"

أكدت السفارة البريطانية فى القاهرة، أن انهيار شركة توماس كوك مسألة تجارية تؤثر على ركابها في مختلف أنحاء العالم.





وقالت السفارة البريطانية فى القاهرة من خلال بيان صادر اليوم الإثنين، أن الحكومة البريطانية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تعمل على مدار الساعة لدعم جميع المسافرين المتأثرين بالخارج، وهم يقومون بعملية لإعادة أكثر من 150،000 مسافر في الخارج إلى المملكة المتحدة في أكثر من 50 مكان حول العالم، ونحن نعمل عن كثب مع الحكومة المصرية في هذا الشأن و هذا قرار لا يقتصر على مصر.





وتوقع البيان الصادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة أن ينضم اغلب السياح البريطانيون إلى رحلاتهم المجدولة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن من تاريخ عوده رحلاتهم المحجوزة مسبقا. وتضمن هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة أيضًا دفع جميع الفنادق مقابل الإقامة المقدمة إلى عملاء توماس كوك خلال الفترة المتأثرة بانهيار الشركة.



