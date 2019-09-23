عمرو عبد الحميد: أديب نصب فخ للإخوان "وجابهم ملعبه" (فيديو)

وجه الإعلامي عمرو عبد الحميد، التحية إلى الإعلامي عمرو أديب بعد خداعه لقنوات الإخوان بشأن استضافته محمود السيسي أحد ملاك صيدليات 19011، مشيرًا إلى أن أديب أهدى جمهوره حالة كبيرة من البهجة والسرور لأنه نجح في اصطياد الإخوان.





وأضاف "عبد الحميد"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، "عمرو أديب جاب الإخوان إلى ملعبه الذي يجيد فيه المراوغة، واللعب بقواعد ربما يعتقد كثيرون أنها غير مهنية"، منوهًا بأن من انتقد الإعلامي عمرو أديب تم الرد عليه أن الإخوان منذ قبل 2013 وهم يشنون حرب شعواء ضد الجيش المصري والشرطة.





وأشار إلى أن أديب نصب للإخوان فخ كشف فلسفة الإخوان، وكم الكره الذي يحملونه لمصر وشعبها، منوها بأن قنوات الإخوان تلقت خبر استضافة محمود السيسي وبدأوا ينسجوا أساطير من وحي خيالهم، ولم ينتظروا للاستماع للضيف حتى يتحققوا.



