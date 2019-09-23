محمد إمام يشيد بأبطال لص بغداد

أبطال لص بغداد



أحداث لص بغداد









مشاركة محمد إمام فى رمضان

يشار أن محمد خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل" هوجان "وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، اسماء ابو اليزيد، إنعام سالوسة، ميرنا نور الدين،أوس أوس، من تأليف محمد صلاح العزب، إنتاج سينرجى، إخراج شيرين عادل.



نشر الفنان محمد إمام مؤخرا عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان محمد عبدالرحمن، من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد".



وعلق إمام قائلا: "أنا واحد بيصور مع محمد عبدالرحمن بلبس شتوي في عز الحر، يعني مش باقي على الدنيا، عبد الرحمن تقريباً نافوخه ساح بالبرنيطة اللي لابسها".



رساله محمد إمام لـ فتحى عبد الوهاب

وأشاد إمام مؤخرا بالفنان فتحي عبد الوهاب حيث نشر صورة له وهو برفقه فتحى عبد الوهاب من خلال حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" ،وقام بالتعليق على الصورة قائلًا: "من أقوى الممثلين في مصر، وبيعلي أي عمل يظهر فيه، وكان نفسي جدًا اشتغل معاه، فتحي عبد الوهاب، مش بس ممثل قدير ده كمان ‏كوميديان جامد".







مفاجأة زوجته فى عيد ميلاده

احتفل الفنان محمد امام منذ أيام قليله بعيد ميلاده، وأعرب محمد عن سعادته بمفاجأة زوجته له في عيد ميلاده،فقامت بإحضار أصدقائه للاحتفال بعيد ميلاده دون إخباره.



ونشر "محمد" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور" إنستجرام" ، صورة تجمعه بأصدقائه من الوسط الفنى، ومن بينهم أشرف عبدالباقي وسليمان عيد وهشام ماجد، وغيرهم من نجوم الفن



وعلق "إمام" على الصورة قائلا : "مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي انا حقيقي ماكنتش اعرف ومش بس إتفاجئت.. ده انا إتسرعت ‼️ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".

شارك الفنان محمد إمام، صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهر في الصورة وهو برفقة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس، أحمد العوضى، وعلق قائلا عليها :"الطريق إلى التصوير، من أجدع وألذ الناس فى الشغلانة بتاعتنا ده غير موهبتهم الجامدة كلهم اجتهدوا معايا علشان نقدملكم حاجة ماشوفتوش زيها قبل كده، حقيقي مستمتع بالشغل مع كل واحد فيهم بغض النظر عن نظارة ياسمين، انتظرونا كلنا سوا في لص بغداد".وكان محمد إمام، قد نشر مؤخرا صورة من مشهد فى فيلمه الجديد" لص بغداد "حيث ظهر فيها وهو يرتدى جاكيت احمر وعلق قائلا عليها "اكتر مشهد متعب صورته في حياتي، يومين تصوير تحت الماية، على عمق 6 متر، من غير أكسجين، ولا نضارة، ولا بدلة غطس، وداني بايظة ومناخيرى مسدودة، وزوري واجعنى، ومش شايف ولا حاجة، بس برغم كل ده مبسوط انى عملت مشهد ما اتعملش حاجة زيه قبل كده".بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم كان من المقرر طرحه فى عيد الأضحى الماضى، وسيتم طرحه خلال الايام القادمة.يجسد محمد إمام شخصية تدعى "يوسف الراوى"، وهو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، ويتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة.