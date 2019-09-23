محمد الباز: لا بد أن يكون الولاء للوطن في هذه الفترة.. "الحياد خيانة"

قال الإعلامي محمد الباز، إن مشروع 30 يونيو أو أغلبه هو مشروع القوات المسلحة، موضحًا أن الرئيس السيسي تم استدعائه من الشعب، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منح ابنه للشعب المصري حتى يقود هذه المرحلة.





ورد"الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، على المشككين في الجيش المصري، قائلًا: "إللي بيقول الجيش مسيطر على كل حاجة، هو الجيش لقى حد يشيل غيره"، لافتًا إلى أنه توجد فيديوهات تستهدف زرع الفتنة في مصر.





وأوضح الإعلامي، أن الشعب المصري الآن فريقين؛ الأغلبية العظمى منه ممن نزلوا في 30 يونيو لنصرة بلده، وفريق صغير من الهاربين والمسجونين والإرهابيين، متابعًا: "والفريقين عمرهم ما هيتقابلوا ولا هيتم استيعابهم مرة أخرى، لأنهم حاولوا إفناء البلد، ناس لا يروا إلا مصالحهم، وإللي نزلوا الأيام إللي فاتت مش هاممهم غير مصالجهم وإنهم يرجعوا ومش هاممهم مصلحة البلد".





وأضاف "الباز"، أن هناك هدف واضح لتخريب وتركيع الدولة المصرية، مؤكدًا أنه لا يجب أن يقف أحد على الحياد، لا بد أن يكون الولاء للدولة المصرية، الحياد خيانة في هذه الحالة.





وأشار الإعلامي، إلى أن الجيش المصري لديه عقيدة ثابتة؛ لأن ولاءه للوطن وليس لأفراد أو جماعات، ولا يهتز بأي دعاوي، لافتًا إلى أن الجيش المصري انحاز إلى الشعب في ثورة يناير رغم أن قائد الدولة وقتها كان من أبناء القوات المسلحة، وانحاز أيضًا مع أبناء الوطن في ثورة يوليو، وينحاز حاليًا مع الشعب المصري ضد من يريدون تخريب البلد.



