أحمد موسى: لقاء مرتقب خلال ساعات بين السيسي وترامب (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين والإخوان الإرهابيين مجموعة من الخونة والعملاء وليسوا مصريين، مشيرًا إلى أنه لابد من فتح المجال أمام المعارضة الوطنية الموجودة في مصر وليس الموجودين خارج البلاد.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن مصر دولة كبيرة تستوعب الجميع عدا التنظيم الإرهابي وأعضاء 6 إبريل؛ لأنهم ليسوا مصريين ولن نضع يدينا معهم ولن نسمح بتواجدهم في الإعلام أو الحياة السياسية، معقبًا: "خلصت خلاص.. مفيش تصالح.. والشعب يطالب بإعدام كل من شارك في عمليات الاغتيالات، ولن نسامح ونريد القصاص".





وأشار إلى أن هناك اشادات دولية وأمريكية من أكبر الشركات هناك بما شهدته مصر من إنجازات خلال الفترة الماضية؛ وذلك اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشركات الأمريكية على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، معلنا عقد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الامريكي دونالد ترامب خلال ساعات.





يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي، اليوم الاثنين، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، وذلك على هامش اعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.



