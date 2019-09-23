"وإنت في بيتك".. تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ويتم بعد ذلك إختيار " خدمة مخالفات رخص المركبات"، وبمجرد الدخول إلى صفحة إدخال البيانات، يتم تسجيل رقم اللوحة المرورية "رخصة تسيير السيارة"، ثم الضغط على استعلام المخالفات المرورية، " إجمالي المخالفات".

ويتم بعد ذلك إختيار " خدمة مخالفات رخص المركبات"، وبمجرد الدخول إلى صفحة إدخال البيانات، يتم تسجيل رقم اللوحة المرورية "رخصة تسيير السيارة"، ثم الضغط على استعلام المخالفات المرورية، " إجمالي المخالفات".

الاستعلام عن مخالفات المرور، دون الذهاب إلى مكاتب وإدارات المرور المختلفة، وإهدار الوقت، والزحام والوقوف في الطوابير لعدة ساعات، من الأمور التي بحث عنها أصحاب السيارات لأعوام، حيث أصبح لصاحب السيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وهو داخل منزله، مستخدما جهاز الكمبيوتر أو هاتفه المحمول، عن طريق رقم اللوحة المعدنية للسيارة، ورخصة القيادة، وذلك بعدما وفرت وزارة الداخلية موقع بوابة الحكومة المصرية المخالفات المرورية ليضم العديد من الخدمات الإلكترونية التى يتمكن المواطنينمن تنفيذ خدماتهم من خلالها، ومن بين السطور التالية، توضح بوابة الفجر كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية، دون الوقوف لساعات داخل إدارات المرور المختلفة.

الاستعلام عن مخالفات المرور، دون الذهاب إلى مكاتب وإدارات المرور المختلفة، وإهدار الوقت، والزحام والوقوف في الطوابير لعدة ساعات، من الأمور التي بحث عنها أصحاب السيارات لأعوام، حيث أصبح لصاحب السيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وهو داخل منزله، مستخدما جهاز الكمبيوتر أو هاتفه المحمول، عن طريق رقم اللوحة المعدنية للسيارة، ورخصة القيادة، وذلك بعدما وفرت وزارة الداخلية موقع بوابة الحكومة المصرية المخالفات المرورية ليضم العديد من الخدمات الإلكترونية التى يتمكن المواطنينمن تنفيذ خدماتهم من خلالها، ومن بين السطور التالية، توضح بوابة الفجر كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية، دون الوقوف لساعات داخل إدارات المرور المختلفة.





وفى سياق متصل وضحت المادة 76 من قانون المرور "أنه فى حالة إثبات تعاطى المواد المخدرة لسائقى المركبات أعلى الطرق يتم سحب الرخصة وتحويله للنيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص فى حادث مرورى يتم الحبس فى مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.







