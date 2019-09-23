عاجل.. مسيرة سيارات بكورنيش السويس لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي (صور)

شهد كورنيش السويس الجديد، مساء اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة بالسيارات، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رافعين أعلام مصر وصورة الرئيس السيسي.انطلقت المسيرة من أول الكورنيش السويس شارك فيها العديد من القيادات الشعبية بالمحافظة ومشاركة حاشدة من اهالى المحافظة لدعم الرئيس ضد الاكاذيب التى تنشرها القنوات التابعة لتنظيم الإخوان.شهدت المسيرة تشغيل العديد من الاغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت المحملة على سيارات النقل، وردد هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

عرض برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، تقريرًا مصورًا، يرصد احتفالات الجالية المصرية بنيويورك؛ لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال أحد أعضاء الجالية المصرية في نيويور،: "جيت استقبل الرئيس السيسي من حبي لوطني، حبي لبلدي، حبي لدم الشهداء، حبي للي حارب وسفك دمائه في سيناء في 1967، وللي سفك دمائه في 1973".





وتابع: "دمائي لبلدي إللي هبطت فيها الأديان السماوية، لا في الوطن العربي ولا في العالم كله"، مؤكدًا: "مصر في قلوبنا إلى الأبد في قلبنا، مصر في قلبنا طوال الحياة".





وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "أهلًا بك في نيويورك، وعايزينك تكون موجود باستمرار" الرئيس السيسي وردة مصر كلها، وربنا يوفقه".





في حين قال أحد المصريين في أمريكا،: "إحنا شوفنا إللي ما حدش شافه في العالم كله في سنة حكم الإخوان المسلمين، كنا بنخاف نخرج من بيوتنا، وبنخاف على أولادنا وزوجاتنا، مكناش بنعرف نخرج من بيتنا من المغرب"، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هبة الله لمصر.





وأضافت إحدى أعضاء الجالية المصرية في نيويورك،: "لا كنا بنخرج ولا ندخل، وكنا عايشين في رعب بسبب الإخوان، عرفنا نعيش في عهد السيسي بس".





وتابعت "الأخرى"،: "نساند مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس السيسي رافع راية مصر، وقام بعمل الكثير من الإنجازات، ويوجد مخططات كثيرة ضده ولكننا نسانده".





واستكملت "الأخرى"،: "بحب الرئيس السيسي وبحب مصر والجيش المصري، بنحب تراب مصر".





وقال أحد الأطفال، خلال حفل استقبال الرئيس السيسي،: "الرئيس عبد الفتاح السيسي حبيب قلبي، ومخلي مصر آمنة، وربنا معاه".





وأضاف أحد المواطنين،: "السيسي ملاك من السما ونصر البلد، وإحنا وراه من كل مكان، ربنا يسندك يا سيسي، وربنا معاك، السيسي هدية من عند ربنا".





ومن جهة أخرى،