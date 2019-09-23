أسامة عبد العزيز: ما حققه الجيش المصري من نجاحات أصاب "أردوغان" بلوسة عقلية (فيديو)

قال الكاتب أسامة عبد العزيز، إن الحملة الشعواء التي تعرضت لها مصر خلال الأيام الأخيرة مفضوحة، وتعود للعديد من الأسباب لعل أبرزها: نجاح مصر في معركة غاز المتوسط.





وتابع "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كاد أن يصبه الجنون من النجاحات المصرية المتلاحقة في كافة المجالات، وليس في مجال الغاز افقط.





ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تخيل أن أحلامه الاستعمارية بدأت تتحقق في 2012، بعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، خاصة أن محمد مرسي كان في هذا الوقت يرأس مصر الذي ينتمي للجماعة الإرهابية، وبذلك تخيل أردوغان أن القاهرة ستحكم من أنقرة عبر حسان طراودة "الإخوان" وبعد مرور سنة واحدة، تحطمت كل أحلام الإخوان التوسيعية، بعد سقوط الإخوان من الحكم.





وأشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان لديه عقدة من جيش بلده، لأنه كان قاهرًا للتنظيمات الإسلامية في تركيا، ولم يسمح للتنظيمات الإسلامية الاستيلاء على السلطة منذ أيام كمال أتاتورك، وهذه كانت عقيدة الجيش التركي، ولذلك أنتقم أردوغان من الجيش التركي مؤخرًا.



