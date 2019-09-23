فؤاد الهاشم ردا على السخرية من أم كلثوم: "كل مجتمع به خرفان سود"

عقب فؤاد الهاشم، الكاتب الصحفي الكويتي، على سخرية القيادي الإخواني الكويتي عبد الله النفيسي من كوكب الشرق أم كلثوم خلال إحدى حوارته الصحفية، مشيرًا إلى أن النفيسي أشبه بفقعة، ومنذ سنوات وهو يحاول أن يظهر من خلال فرقعة التصريحات.





وأشار "الهاشم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن النفيسي وجد أن التيار الإخواني هو من سيوصله إلى مجلس النواب، فصار إخوانيا من أجل الاتمكين السياسي، وبعد أن دخل المجلس تركهم وانضم لجماعة التكفير والهجرة ثم أصبح سلفيا ثم أصبح من جماعة التبليغ والدعوة، معقبا: "هو رجل يبحث عن الفقاعات".





وأضاف الكاتب الصحفي الكويتي، أنه متأكدا أن النفيسي استمع لأم كلثوم في شبابه مثل أي شاب سوي، حيث لا يوجد إنسان سوي، ولديه أذنين لا يطرب لصوت أم كلثوم، معتبرًا أن تصريحات النفيسي عن أم كلثوم لمجرد لفت الانتباه، وفي إطار أنه متقلب الأهواء، فلا يوجد شخص سوي يكره أم كلثوم.



