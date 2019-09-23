ربيعة: الفوز على سموحة هام في بداية الدوري

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أبدى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على سموحة بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال ربيعة عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على الفوز، نجحنا في تحقيق فوز هام في بداية الموسم".



وأضاف :"المسعكرات الطويلة تكون مملة، كنا في معسكر من قبل مباراة الزمالك، والجهاز الفني قام بالتدوير في مباراة اليوم".



وتابع :"نحاول التأقلم مع الجهاز الفني الجديد، وهناك تجانس كبير بين اللاعبين لأنهم يشاركون مع بعض منذ فترة".

قمصان: حققنا الهدف من مباراة سموحة



عبر سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز الفريق الأحمر على سموحة بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال عقب نهاية المباراة :"لحمد لله على الفوز، حققنا الهدف من المباراة وهو تحقيق الفوز".



وأضاف :"الفوز في مباراة اليوم يمنحنا الراحة قبل الفترة المقبلة، ونشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الثلاث مباريات الأخيرة".



وتابع :"فايلر تحدث مع اللاعبين على ضرورة تطبيق طريقة اللعب، ومن المهم جدا منح جميع اللاعبين الفرص".



وزاد :"أمامنا مباريات متلاحمة ونشارك في أكثر من بطولة، ومن المهم جدًا أن يكون جميع اللاعبين جاهزين لها".

وواصل :"افتقدنا رامي ربيعة في الموسم الماضي كثيرًا من المباريات وعاد بقوة للعودة مرة أخرى ويعد نقطة قوية في تشكيل الفريق".



وأتم :"قدر النادي الأهلي اللعب على جميع البطولات، وزيارة الكابتن محمود الخطيب أثرت على اللاعبين ويقوم بإيصال رسالة إلى اللاعبين بأن النادي في ظهرهم".



