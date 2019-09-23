وزير المالية: علينا مواصلة البناء وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:47 م
Advertisements
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، قائلاً: "علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم".
وأشار مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أن هناك إنجازات عديدة، حيث استطاعت الحكومة خلال ٣ سنوات إنهاء أزمة الكهرباء من جذورها حتى أصبح لدينا اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير، كما أصبح لدينا أكثر من ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تفيض عن الاحتياجات المحلية بما فيها الصناعة، ولم يعد لدينا نقص فى الأدوية بعدما كانت هذه المشكلة تؤرق المواطنين، وأن كل السلع الأساسية باتت متوفرة بأسعار مناسبة، وكان هناك أزمة فى العملة الصعبة ولم يستطع المستثمرون آنذاك تدبير احتياجاتهم والآن اختفت هذه الأزمة، تم حل مشكلة المناطق العشوائية والخطرة بتوفير وحدات سكنية ملائمة، إضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل عبر المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات.
وأوضح وزير المالية أن مسار الديون يتراجع، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ يونيه ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، والسعى الجاد للوصول إلى متوسط ٥ سنوات باعتباره المعدل النموذجى وفق المعايير الدولية؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.
ونوه وزير المالية أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
Advertisements
- "المالية": تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.7%
- وزير المالية: ارتفاع حجم الدين العام إلى 3.4 تريليون جنيه
- "الحكومة": ارتفاع معدل نمو الإيرادات العامة بنسبة 38%
- المالية: مستمرون في جهود خفض الدين المحلى بعد تراجعة إلى 90.5% نهاية يونيو 2019
- "المالية": لدينا استراتيجية متكاملة لوضع حجم الدين بمصر فى النطاق الآمن
- رئيس "صناعة النواب" يشيد ببرامج الإصلاح الاقتصادي: "تخفض الدين الحكومي"
- مصر تستهدف خفض ديونها لمستويات ما قبل 2011
- وزير المالية يكشف مردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري
- "المالية": الجنيه المصري ثاني أفضل عملات العالم من حيث الأداء
- "المالية": الحكومة وضعت أليات جديدة لرد مستحقات المصدرين المتأخرة
المزيد عن: وزارة المالية دعوات الهدم خدمة الدين الموازنة العامة الدين العامتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر