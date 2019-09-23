راموس يعلق على قدوم مورينيو لقيادة ريال مدريد

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أعلن قائد ريال مدريد الإسبانى ومدافع الفريق عن دعمه الكامل للمدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، بعد الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية حول تفكير إدارة المرينجي بقيادة فلورنتينو بيريز برحيل زيدان.



ودخل جوزيه مورينيو المدير الفنى البرتغالى والسابق لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي فى حسابات ريال مدريد بقوة فى حال رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد الأداء المتواضع الذى يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية وخاصة بعد الخسارة الكبري أوروبياً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية فى اولى مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وأبدى راموس عن دعمه الكمل ودعم الفريق لزين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد عقب فوز الملكى أمس على فريق إشبيليه فى الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسبانى بهدف سجله كريم بنزيما.



وأفادت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة جماهير ريال مدريد فى رحيل المدير الفنى الفرنسي زين الدين زيدان لريال مدريد عن تدريب الفريق بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثيه دون رد فى بداية مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وطرحت جريدة "ماركا" الإسبانية إستفتاء يضم المدربين الثلاث جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لمدريد والذى توج ببطولة الدوري عام 2012 وأيضاً طرح اسم مدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو اليجري ومدرب فريق الكاستيا راؤول جونزاليس.



وفاز جوزيه مورينيو بنتائج الإستفتاء بنتيجة 44% ثم جاء فى المركز الثانى الإيطالي اليجري بنسبة 23% ثم راؤول جونزاليس بنسبة 21%.

