توتنهام يستقر على بديل إيركسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد استقر على المرشح الأول لخلافة لاعب وسط الميدان الدولي الدانماركي، كريستيان إريكسن، في حال رحيله وعدم تجديد عقده مع السبيرز، خلال الفترة المقبلة.





ومن الجدير بالذكر أنه سينتهي عقد إريكسن مع نادي توتنهام خلال الميركاتو الصيف القادم، ما يعني امتلاكه حرية التوقيع على عقد انتقال مبدأي لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في يناير، دون أن يكلف ناديه الجديد اي رسوم مالية للصفقة.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، اليوم الإثنين، فإن لاعب ليستر سيتي، الذي يقدم مستويات مميزة، جيمس ماديسون، يتصدر قائمة ترشيحات القائمين على توتنهام لخلافة النجم وسط السبيرز.

