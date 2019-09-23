توتنهام يستقر على بديل إيركسن
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:38 م
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد استقر على المرشح الأول لخلافة لاعب وسط الميدان الدولي الدانماركي، كريستيان إريكسن، في حال رحيله وعدم تجديد عقده مع السبيرز، خلال الفترة المقبلة.
ومن الجدير بالذكر أنه سينتهي عقد إريكسن مع نادي توتنهام خلال الميركاتو الصيف القادم، ما يعني امتلاكه حرية التوقيع على عقد انتقال مبدأي لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في يناير، دون أن يكلف ناديه الجديد اي رسوم مالية للصفقة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، اليوم الإثنين، فإن لاعب ليستر سيتي، الذي يقدم مستويات مميزة، جيمس ماديسون، يتصدر قائمة ترشيحات القائمين على توتنهام لخلافة النجم وسط السبيرز.
وسبق أن ارتبط كريستيان إريكسن بالرحيل عن صفوف السبيرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا إلى ريـال مدريد الإسباني، بينما أشارت تقارير صحفية آخرى إلى استمراره في انتظار النادي الإسباني، إذ تبقى رغبته ارتداء القميص الأبيض للملكي.
Advertisements
- باريس سان جيرمان يدخل في صراع شرس مع ريال مدريد للظفر بنجم وسط توتنهام
- توتنهام يحدد مبلغ ضخم للسماح بانتقال إيركسن إلى ريال مدريد
- إيركسن خارج حسابات ريال مدريد
- توتنهام يعثر على بديل إيركسن
- وكيل أعمال إيركسن يكشف إمكانية انتقاله لريال مدريد
- مانشستر يونايتد يُغري نحم توتنهام بثلاثة أضعاف راتبه الحالي
- إريكسن يتخذ قراره النهائي بالرحيل إلى ريال مدريد
- ريال مدريد يقترب من أولى صفقاته الشتوية
- توتنهام يعرقل انتقال نجمه الأول لريال مدريد
- بعد فشل ضم بوجبا.. ريال مدريد يعود للتعاقد مع نجم وسط توتنهام
المزيد عن: صفقات الريال وبرشلونة ريال مدريد توتنهام وايركسن توتنهام ايركسنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر