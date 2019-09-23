موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة بالدوري

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يلتقي النادي الأهلي بقيادة مدربه فايلر مع فريق كانو سبورت الغيني يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكان المارد الأحمر قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب في غينيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء عن طريق مهاجمه الشاب صلاح محسن ووليد سليمان، وكانت تلك المباراة هي الأولى لمدرب الأهلي الجديد فايلر مع الفريق.



ونجح منذ قليل، النادي الأهلي في تحقيق فوز صعب على فريق سموحة بنتيجة هدف نظيف أحرزه رمضان صبحي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وحقق فايلر بطولته الأولى مع النادي الأهلي في ثاني مبارياته أمام نادي الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري منذ أيام قليلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية أيضاً.



ويسعى النادي الأهلي لتحقيق بطولة إفريقيا هذا الموسم، وذلك بعد غياب سنوات عديدة عن خزائن القلعة الحمراء، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نهائي البطولة في موسمي 2017 و2018، ولكن خسر اللقب أمام فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي.



وأيضاً يدخل الفريق هذا الموسم لتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز والحفاظ على لقبه المفضل لديه ولدى جماهيره في السنوات الأخيرة، ويملك النادي الأهلي 41 لقي طوال تاريخه من بطولة الدوري متفوقا على غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يملك 12 لقب فقط.