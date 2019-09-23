صحة الدقهلية تكرم مدير مستشفى المطرية وتسعى لتنفيذ شبكة ربط للخدمات الطبية بالمستشفى الدولي

Advertisements

قدم وكيل مديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهلية درع مديرية الصحة للدكتور عبد المنعم الكوش مدير مستشفى المطرية في يوم الوفاء ورد الجميل.



جاء ذلك خلال الاحتفال الذى شهده الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والذي أقيم للدكتور عبد المنعم الكوش مدير مستشفى المطرية وذلك بقاعة فهيد مركز المنزلة بحضور نائب البرلمان محمد العتبانى والدكتور على عبد الكريم مدير المستشفيات والدكتور سمير عطية مدير طوارىء المنصورة ولفيف من الأطباء.



وأوضح مكي أن الاحتفال أقيم بمناسبة بلوغ مدير مستشفي المطرية السن القانونية، وجاء الإحتفال عرفانًا وردًا للجميل والجهد والعطاء الذي بذله د عبد المنعم الكوش فترة عملة مديرا لمستشفى المطرية.



وخلال الاحتفال ألقى وكيل الوزارة كلمة وجة فيها الشكر للدكتور عبد المنعم على ما بذل من عطاء وما قدمه لخدمة المستشفى والمرضى من أهل المطرية الكرام، كما تمنى له موفور الصحة والنجاح في حياته القادمة، وأثناء الإحتفال قام وكيل الوزارة بتقديم درع مديرية الصحة للدكتور عبد المنعم الكوش تعبيرا عن العرفان بالجميل لما قدمه من عطاء.



شبكة إلكترونية لربط الخدمة الطبية بأقسام بمستشفى المنصورة الدولي



طالب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية من الدكتور أشرف البدراوي مدير المستشفى ربط الخدمة الطبية بمختلف الأقسام عن طريق شبكة إلكترونية لتنتقل النتائج بينها دون الحاجة إلى الطباعة وقراءتها عبر شاشة الكمبيوتر.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية فى مستشفى المنصورة الدولي تفقد خلالها عددًا من اقسامه للاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



رافق المحافظ الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والدكتور على عبد الكريم مدير المستشفيات والدكتور أشرف البدراوي مدير المستشفي الدولي والدكتور محمد شريف نائب مدير المستشفي وأحمد عبد السميع رئيس حي غرب، وبدأت الجولة بتفقد محافظ الدقهلية وحدة علاج الفيروسات الكبدية واستمع للمترددين الذين اشادوا بالخدمة



وتفقد شاروبيم وحدة الPCR واستمع إلى شرح لإمكانيات الجهاز الذي يعد أحدث جهاز في مصر ويعمل على مدار 24 ساعة وتفقد معمل تحليل الدم الذي يعطي نتائج العينة خلال دقيقيتين،وتفقد وحدة الرنين المغناطيسي والتي تعد من أحدث الوحدات، كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال إنشاء العناية المركزة بالجهود الذاتية وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للبدء والانتهاء من التنفيذ وطلب أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري لتوفير خدمة جديدة للمرضى.



ووجه محافظ الدقهلية بضرورة الاهتمام بأماكن جمع النفايات الخطرة بالمستشفى ونقلها بطريقة آمنة ووجه لأحمد عبد السميع رئيس الحي بتخصيص سيارة لنقل القمامة من المستشفى يوميا.



ووجه شاروبيم الشكر للمجتمع المدني بالدقهلية مشيدا بدوره المتميز في المشاركة المجتمعية وقال إنه نموذج يجب الاحتذاء به في العطاء وبناء الوطن، وقال المحافظ أننا نفتخر بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100مليون صحة وقال "ادعوا لمصر ربنا يحفظها".