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مدير صندوق علاج الإدمان: لدينا 27 ألف متطوع لمبادرات التوعية (صور)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:37 م
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مدير صندوق علاج الإدمان: لدينا 27 ألف متطوع لمبادرات التوعية (صور)
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أسماء قورة
 
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قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق لديه 27 ألف متطوع بكافة محافظات الجمهورية يقومون بأنشطة ومبادرات التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي بالمدارس والمعسكرات الشبابية، وذلك إيمانًا بدور الشباب في توعية أقرانهم من الشباب الذين يعانون من مشكلة الإدمان أو التعاطي.

ويأتي ذلك خلال فعاليات ملتقى الشباب السنوي "لنعبر جسرًا" في نسخته السابعة، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وطالب "عثمان" بتفعيل دور الأسرة بشكل كبير وخاصة في عملية الإكتشاف المبكر لإتجاه وإنحراف الأبناء ناحية المخدرات مؤكدا على أن 58 % من المدمنين الراغبين في العلاج يقيمون مع الأب والأم، وهذا يوضح تراجع دور الأسرة في المواجهة وأنهم موجودان بالجسد فقط.

وتحدث مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن الأثار الصحية لتعاطي المخدرات، وآليات المواجهة من الأسرة والمجتمع، ودور الإعلام في التوعية.

وعلي هامش الجلسة، عرض الدكتور إبراهيم عسكر عضو لجنة تحكيم المسابقات البحثية، البحث الفائز بالمركز الأول في مسابقة "دور الشباب في مكافحة الإدمان" والمقدم من الطالب أسامة محمد من جامعة سوهاج.
مدير صندوق علاج الإدمان: لدينا 27 ألف متطوع لمبادرات التوعية (صور)
مدير صندوق علاج الإدمان: لدينا 27 ألف متطوع لمبادرات التوعية (صور)
مدير صندوق علاج الإدمان: لدينا 27 ألف متطوع لمبادرات التوعية (صور)
مدير صندوق علاج الإدمان: لدينا 27 ألف متطوع لمبادرات التوعية (صور)
مدير صندوق علاج الإدمان: لدينا 27 ألف متطوع لمبادرات التوعية (صور)
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