الفيفا يوجه السلطات الإيطالية لفرض عقوبات صارمة بسبب العنصرية

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حرص السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ على التعليق بسبب الأحداث العنصرية في إيطاليا؛ خلال مباريات الدوري أو المنافسات الأوروبية.



وأكد إنفانتينو؛ أن وضع عقوبة الحظر من دخول الملاعب؛ ضرورية ومطلوبة لمكافحة العنصرية؛ ضد اللاعبين هناك بالتنسيق مع السلطات الإيطالية.



وصدرت تعليقات عنصرية من بعض مشجعي فريق أتالانتا في مباراة الفريق أمام فيورنتينا يوم الأحد الماضي بالدوري الإيطالي.



وقال إنفانتينو ، في تصريحات على قناة "راي 2" الإيطالية : الوضع في إيطاليا لم يتحسن وهي مشكلة خطيرة... هؤلاء الناس يجب تحديد هويتهم ومنعهم من دخول الاستادات. الأمر يتطلب ، مثلما حدث في إنجلترا ، توقيع عقوبات عليهم. يجب ألا نخشى إدانة هؤلاء العنصريين. علينا مكافحتهم حتى النهاية.



ومن المنتظر أن يتعرض أتالانتا؛ لعقوبات انضباطية محتملة بعد صافرات وصيحات مشجعيه ضد البرازيلي دالبرت مدافع فيورنتينا والذي دفع بالحكم دانييلي أورساتو لإيقاف المباراة نحو ثلاث دقائق.



وقامت الإذاعة الداخلية لملعب المباراة؛ بتنبيه المشجعون بأن المباراة ستلغى حال واصل المشجعون إهاناتهم العنصرية للاعب المنافس.



على جانب آخر أبدى إنفانتينو؛ تقديره للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمشاركة الأخير الفاعلة في اجتماع العمل الأول؛ بشأن تنظيم المسابقات في إفريقيا في إطار الشراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفيفا والذي جرى 11 سبتمبر الجاري بمقر الكاف.





وقال إنفانتينو في خطاب تسلمه رئيس الأهلي أمس إنه شخصيًا ونيابةً عن الاتحاد الدولي يشكر محمود الخطيب على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم في القارة الإفريقية بأفكار وبخبرات كبيرة وهو ما تم تناوله في الاجتماع المشار إليه والذي ركز في نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية في مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الإفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية وكذلك التحكيم الإفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي سوف تساهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب.



وأكد إنفانتينو في خطابه لرئيس الأهلي أن هذا التعاون من جانبه وكل القائمين على المنظومة الكروية، سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الإفريقية وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.