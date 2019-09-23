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قرينة 'هيكل': عدد المشاركين بالجائزة تضاعف مرتين هذا العام

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:35 م
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قرينة 'هيكل': عدد المشاركين بالجائزة تضاعف مرتين هذا العام
جانب من الحفل
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ميسون أبو الحسن - تصوير: مصطفى الديب
 
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قالت هدايت تيمور قرينة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، إن المشاركين بالجائزة هذه العام تضاعف مرتين، والمشاركين العرب تضاعفت مشاركتهم خمس مرات.

وأضافت خلال حفل توزيع جوائز مسابقة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، اليوم، بدار الأوبرا، أن الجوائز تستهدف الصحفيين العرب، وأنها تعمل على تثيق وتشجيع شباب الصحفيين على الإبداع.

ووجهت "تيمور" الشكر والتحية للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي اشتركت بالحفل عن طريق كلمة مصورة بالفيديو، لظروف سفرها إلى نيويورك.

كما وجهت الشكر لمكتبة الإسكندرية، على إتاحة الإمكانات، واهتمامها بوثائق الأستاذ، ولكونها حارسًا أمينًا لها.
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