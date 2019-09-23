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"القضاء الأعلى" ينتدب المستشار باسم زيدان للعمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:33 م
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القضاء الأعلى ينتدب المستشار باسم زيدان للعمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب
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اعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة التنقلات القضائية للعام القضائي 2019/2020، وشملت الحركة ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة لمدة سنة اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل وذلك لحاجة العمل.

وشملت حركة الندب تعيين المستشار باسم زيدان عضوا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب.


يذكر أن المستشار باسم زيدان  أحد القضاة المتميزين بمحكمة الاستئناف .

جدير بالذكر أن المعهد يقدم خدمة تدريبية متميزة لتدريب السادة أعضاء النيابة العامة حديثي التعيين، ويتم ذلك عن طريق عقد دورات نظرية فى عمل النيابة العامة .

"القضاء الأعلى" ينتدب المستشار باسم زيدان للعمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب
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