تطبيق نظام الدراسة الجديد 6 سنوات لصيدلة جامعة قناة السويس

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نظمت كليه الصيدلة جامعه قناة السويس، اليوم الاثنين، اللقاء التعريفى الجديد نظام الدراسة 6 سنوات لطلابها الجدد، وذلك لتولى اهتمام كبير لجامعة بطلابها وتشجيعهم علي ممارسه كافه الأنشطة الطلابية لتنميه قدراتهم ومهاراتهم ليصبحوا قادرين علي اجتياز كافه الصعوبات.



وأكد الدكتور محمد شقيدف منسق عام قطاع التعليم والطلاب، أن كليه الصيدلة هي الرغبة الأولى لمعظم طلاب الشعبة العلمية لدورها الكبير في تقديم خدمه مجتمعيه صيدليه يحتاجها المريض وتحقيق المستوى الأمثل للرعاية الصحية.



وأشار الدكتور ياسر مصطفى عميد كليه الصيدلة الي أن النظام الدراسة الجديد بالكلية يأتي لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم الصيدلي وإكساب الصيدلي المهارات اللازمة من خلال نظام محكم للتدريب في مؤسسات العمل المختلفة وفتح تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل.



وأوضحت الدكتورة دينا ابو المعاطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم تغير مسمى البكالوريوس ليصبح ( PharmD ) هي الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة بعد اجتياز الاختبار القومي الموحد علي مستوي الجمهورية وتشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب كاملة ( امتياز) في مواقع العمل.



بالإضافة برنامج بكالوريوس دكتور صيدلى (صيدلة إكلينيكية)، وكانت كلية الصيدلة بجامعة القناة استقبلت الكلية هذا العام ١٧٥ طالب وطالبه هذا وقام الدكتور صفوت عبد المقصود منسق برنامج pharmD الاكلينيك بتوضيح البرنامج للطلاب يشمل معارف صيدليه من خلال برامج بحثيه متطورة مع مواكبة كل ماهو جديد في مجال الصيدلة، وحضر اللقاء الدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد مختار وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الشباب بالكلية.

