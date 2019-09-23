موعد مباراة الزمالك اليوم أمام الاتحاد السكندري في الدوري والتشكيل والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غريمه الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت، في مستهل مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020/2019.

ويدخل الزمالك لقائه اليوم أمام الاتحاد السكندري لمصالحة جماهيره وتحقيق انطلاقة جيدة فى بطولة الدورى، خاصة بعد الانتقادات التى وجهت للصربى ميتشو، بسبب إدارته الخاطئة لمباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي فى السوبر المصري، والتشكيل الذى دفع به فى المباراة، لينتهى اللقاء بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج الأحمر باللقب.





وحقق الزملك الفوز على زعيم الثغر في المباراة الأخيرة التى جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر، والتي انتهب بهدف دون رد للقلعة البيضاء، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى عقب انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر فى الموسم الماضي للمرة الـ27 فى تاريخه، على حساب فريق بيراميدز فى المباراة النهائية، فيما اختتم مشواره فى الدورى الممتاز، محتلًا المركز الثاني فى جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.





موعد مباراة الزمالك اليوم أمام الاتحاد السكندري فى الدوري:-

ستُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى:-

من المقرر، أن تُذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر قناتي "تايم سبورتس" و "أون سبورتس".





تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم:-

ويدخل ميتشو، المدير الفني للقلعة البيضاء مباراة الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجانى ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - أوباما - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.



