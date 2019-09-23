كرة اليد : الترجي الرياضي ينتصر على رجاء اغادير المغربي

فاز الترجي الرياضي التونسي على فريق رجاء اغادير المغربي بنتيجة 28-25 مساء اليوم الاثنين في مستهل مشاركته ضمن منافسات الدور الاول للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد التي تقام في العاصمة الاردنية عمان من 23 سبتمبر الجاري الى 3 اكتوبر القادم .

وكانت عملية القرعة التي جرت صباح امس الاحد وضعت ممثل كرة اليد التونسية (حامل اللقب) الترجي الرياضي ضمن المجموعة الثانية الى جانب الكويت الكويتي وقطر القطري ورجاء اغادير المغربي.

وسيلتقي فريق "الاصفر والاحمر" في الجولة الثانية غدا الثلاثاء نادي قطر القطري على الساعة الحادية عشرة صباحا ثم الكويت الكويتي في الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الاول يوم الاربعاء 25 سبتمبر بداية من الساعة 15.