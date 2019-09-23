"منافسة ثلاثية" على منصب إرنستو فالفيردي في برشلونة





قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة قد بدأ في التخطيط لمرحلة ما بعد إرنستو فالفيردي، حيث أصبح المدرب الإسباني مهدد بالإقالة في أي وقت من منصبه كمدير فني للنادي الكتالوني، خاصة بعدما خسر الفريق بصورة غير متوقعة على يد نادي غرناطة في منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.





وأشارت الصحف الإسبانية إلى كون المدرب كيكي سيتيين، مدرب ريال بيتس السابق، هو المرشح الجديد الذي إنضم لقائمة المرشحين لخلافة الإسباني إرنستو فالفيردي على رأس الإدارة الفنية للنادي الكتالوني في الفترة المقبلة.





وأوضحت التقارير الصحفية، أن أهم ما يميز كيكي سيتيين، هو أنه يلعب كرة القدم التي يحبها جمهور برشلونة، والتي تعتمد على اللعب الهجومي الواضح والصريح دون التراجع للخلف أو الدفاع كما يحدث الآن في عهد المدرب إرنستو فالفيردي.





وفي هذا الصدد، أشارت بعض المصادر المقربة من نادي برشلونة، أن هناك ثنائي آخر مرشح لتدريب برشلونة في هذه الفترة، الأول وهو مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، والثاني هو مدرب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، جوزيه مورينيو.





ولكن حتى الآن تؤكد التقارير الصحفية، أن جوزيب بارتوميو، لن يتخذ قرار بإقالة المدرب إرنستو فالفيردي في الوقت الحالي على الإطلاق، مؤكدًا بأن هناك فرصة أخرى سيحصل عليها المدرب الإسباني في قادم الأيام من أجل محاولة إعادة الفريق إلى مساره الصحيح.