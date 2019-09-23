الخرباوي: مقترح الشرق الأوسط الجديد كان هدفه السيطرة على غاز المتوسط

عقب الدكتور ثروت الخرباوى، المفكر السياسي، على الحملة الإعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية قائلًا: "الإخوان اعتادوا على تزييف التاريخ وفبركة الحقائق".





وقال "الخرباوي"، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين إن مصر أول دولة في التاريخ، وكان لديها جيش وشعب، لافتًا إلى أن بلادنا بها ثروات وكانت محل أطماع الدول الاستعمارية منذ القدم.





وأشار المفكر السياسي إلى أن في عام 2010 دائرة المسوح الأمريكية أصدرت تقرير عن خريطة الغاز في شرق المتوسط، منوها بأن 227 تريليون قدم مكعب من الغاز في منطقة شرق المتوسط وفقا لتقرير دائرة المسموح الأمريكية.





ولفت المفكر السياسي إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود وقع عليها دول شرق المتوسط عدا إسرائيل وتركيا، لافتًا إلى أن تركيا تسعى للسيطرة ووضع يدها على أكبر مساحة في منطقة شرق المتوسط للحصول على الغاز خاصة أن لديها مشكلات اقتصادية تريد حلها.





ونوه بأن مصر أصرت على التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود حتى تسطيع استخراج الغاز بسهولة دون مشكلات، متابعا: "شركات الغاز العملاقة هي التي تدير سياسات الدوول العظمى ودول أوروبا وليس العكس، مؤكدا أن مقترح الشرق الأوسط الجديد كان هدفه السيطرة على غاز المتوسط.



