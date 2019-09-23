القصرين : الأساتذة النواب يطالبون بانتدابهم على دفعات

نفذ ، اليوم الإثنين ، عدد من الأساتذة النواب من أصيلي ولاية القصرين العاملين خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2008 و 2018 وقفة إحتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين رفعوا خلالها شعارات تطالب بتسوية وضعياتهم المهنية العالقة تسوية منصّفة وعادلة وشاملة عبر إنتدابهم على دفعات على غرار زملائهم المعلمين النواب مع إدراج الأساتذة النواب الذين تجاوزوا السن القانونية في قاعدة البيانات وفق المنسق الإقليمي للأساتذة النواب بولايات الوسط الغربي فتحي خيمري .

وندد في تصريح إعلامي اليوم على هامش الوقفة الإحتجاجية بما سموه بسياسة المماطلة والتهميش التي ما انفك ينتهجها وزير التربية حاتم بن سالم تجاههم رغم شرعية مطلبهم ، مؤكدا أن الأطراف النقابية ذات الصلة عبروا عن مساندتهم المطلقة لهم.

وشدد في سياق متصل أن سلسلة تحركاتهم الإحتجاجية ستتواصل وسيتم التصعيد فيها في صورة لم تتم الإستجابة إلى مطلبهم الملّح ، مبرزا أن العدد الجملي للأساتذة النواب بالجهة يبلغ 550 معلم نائب من جملة 7860 أستاذ نائب على المستوى الوطني .