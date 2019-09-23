شاهد.. مروان محسن يتعرض لإصابة قوية ويغادر مباراة الأهلي وسموحة (فيديو)





وغادر محسن لقاء الأهلي بعدما اصطدم بمدافع سموحة، وحل بديلا له النيجيري جونيور أجايي.









تعرض مروان محسن لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وسموحة التي تقام حاليا، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.