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شاهد.. مروان محسن يتعرض لإصابة قوية ويغادر مباراة الأهلي وسموحة (فيديو)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:12 م
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شاهد.. مروان محسن يتعرض لإصابة قوية ويغادر مباراة الأهلي وسموحة (فيديو)
إصابة مروان محسن
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محمد مرعي
 
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تعرض مروان محسن لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وسموحة التي تقام حاليا، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وغادر محسن لقاء الأهلي بعدما اصطدم بمدافع سموحة، وحل بديلا له النيجيري جونيور أجايي.


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