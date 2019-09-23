دورة اورليون الفرنسية : مالك الجزيري في الدور الثاني

يشارك لاعب التنس التونسي مالك الجزيري في دورة اورليون الفرنسية التي تقام من 23 الى 29 سبتمبر الجاري والبالغة قيمة جوائزها 140 الف دولار.

واعفي الجزيري الذي تراجع 7 مراكز في تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر اليوم الاثنين ليصبح في المرتبة 124 عالميا، من خوض الدور الاول حيث سيواجه في الدور الثاني الالماني لنز جوليان (المصنف 270 عالميا).

وكان الجزيري خرج من الدور ثمن النهائي من دورة غلاسكو الاسكتلندية عقب خسارته الخميس الماضي امام الفرنسي الكسندر ميلر بنتيجة 6/3 و6/1 .