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الصفقة الكبري.. ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي مقابل 150 مليون يورو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:10 م
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الصفقة الكبري.. ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي مقابل 150 مليون يورو
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محمد علي
 
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قالت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط من أجل الحصول على خدمات واحد من نجوم مانشستر سيتي، وربما من أفضل نجوم البريميرليج في الموسم الماضي، وذلك ضمن خطة النادي الملكي لتدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين في العالم في محاولة لتكوين الجلاكيتكوس الجديد.

وقالت صحيفة مقربة من ريال مدريد، بأن رئيس نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم مان سيتي، رحيم سيترلينج، والذي قد يكفل خزائن النادي أكثر من 150 مليون يورو، ولكن ما يقدمه اللاعب مع مان سيتي في الفترة الأخيرة، يثير لعاب رئيس نادي ريال مدريد.

وكان رحيم ستيرلينج قد حقق بداية غير عادية هذا الموسم، حيث سجل اللاعب 5 أهداف في أول خمس مباريات رفقة فريقه مانشستر سيتي، وهو ما جعل البعض يتوقع بأن يكون رحيم ستيرلينج من بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج في هذا الموسم، وهذا بالإضافة إلى كون رحيم ستيرلينج كان قد نجح في أن يسجل نحو (36) هدفاً و (21) تمريرة حاسمة خلال موسمين ماضيين مع مان سيتي، وهو ما يؤكد بأن إنضمام ستيرلينج إلى ريال مدريد سيكون بكل تأكيد إضافة قوية لصفوف فريق زين الدين زيدان.

ذكرت الصحف المدريدية، أن العقبة الوحيدة التي ستقف أمام ريال مدريد، هي ما قام به مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، حيث جدد عقد رحيم ستيرينج لمدة 3 مواسم جديد، ويحصل خلالها على نحو 15 مليون باوند سنويًا.
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