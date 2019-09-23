الاتحاد العام التونسي للشغل ينفي اي تصريح لامينه العام يرجح كفة احد المترشحين للدور الثاني من الرئاسية

نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، وجود تصريح لامينه العام، نورالدين الطبوبي يساند احد المترشحين الذين مرا الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها مجددا التاكيد على وقوفه على نفس المسافة من المترشحين وحرصه على نجاح الانتخابات في إطار من الشفافية والنزاهة والمصداقية.

واوضح الاتحاد في بلاغ له اليوم "ان بعض الصفحات والمواقع، التي قال انها معروفة "بعدائها للاتحاد العام التونسي للشغل، تتداول خبرا كاذبا مفاده تصريحا منسوبا إلى الأمين العام، فيه ترجيح لكفة واحد من المترشحين الذين مرا إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دون أن يعطوا دليلا على هذا التصريح المزعوم أو يذكروا مصدرا معلوما"

ونفى الاتحاد نفيا قاطعا وجود هذا التصريح مشيرا الى ان تداول هذا الخبر الكاذب يهدف إلى الضغط على الاتحاد في محاولة لتوظيف النتائج واستعمال تشويه الاتحاد مطية انتخابية ودعاية زائفة ظهرت في خطاب الكراهية والتحريض والعنف الذي استعمله بعض المترشحين في الدور الأول ضد المنظمة الشغيلة.