"الإعلام الرياضي" يرد على رئيس اتحاد جدة

أكد اتحاد الإعلام الرياضي رفضه التام مساس أي شخص بالإعلاميين أو الإساءة لهم، مطالبًا أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة، بتقديم ما يثبت قوله.





وقال الاتحاد في بيان صدر عنه اليوم : "يود الاتحاد تأكيد رفضه التام لأي إساءة موجهة إلى الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مؤكدًا ثقته الكبيرة في كافة الزملاء وما يحملونه من القيم المهنية والمصداقية التي مكنت الإعلام الرياضي من الحضور المميز والمشرف في كافة المحافل والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية، وما يمثلونه برسالتهم من عنصر أساسي في القطاع الرياضي، يقوم على الشفافية والوضوح وأمانة الكلمة ورصانتها".





وكان الحائلي كان قد أكد أمس الأحد، خلال لقائه ببرنامج "الكورة مع وليد"، أن هناك بعض الإعلاميين الذي يتصيدون الأخطاء لمجلس إدارته بعدما رفض هو التجاوب لمطالبهم بدفع مقابل مادي للدفاع عنه.



