بيت الرواية بتونس: ورشة دولية للكتابة الروائية باللغة العربية خلال شهر أفريل 2020

في إطار تجسيم البرنامج الوطني للثقافة والبرنامج الخصوصي "تونس_الإقامات_الدولية_للفنون" ينظم كل من بيت الرواية بمدينة الثقافة بتونس والمركزالثقافي الدولي بالحمّامات ورشة دولية للكتابة الروائية باللغة العربية في شهر أفريل 2020، تحت عنوان "دورة_أبوليوس" سيشرف عليها روائيان عربيان مرموقان لتأطير عدد من الكتّاب العرب والتونسيين خلال ثمانية أيّام، وستتوّج بتحرير الفصل الأوّل من رواية لكلّ مترشّح.

وسيحضن أشغال الورشة المركز_الثقافي الدولي_بالحمّامات على ان تقدّم نتائجها في بيت الرواية بمدينة الثقافة بتونس. وتتوج الورشة بنشر كتاب جماعي لأعمال الكتاب المشاركين بتقديم للمشرفين عليها.

ويشترط فى المترشحين لهذه الورشة وفق بلاغ لبيت الرواية، أن يكون الكاتب عربيّا أو من أصول عربيّة ولا يتجاوز سنه 40 سنة في 01 أفريل 2020، وكذلك أن يكون له على الأقلّ مؤلّف باللّغة العربيّة الفُصحى في القصة أو في الرواية.

وعلى الراغبين فى المشاركة فى هذه الورشة إرسال سيرة ذاتية، نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية للتونسيين، صورة شخصيّة ونسخة ورقية أو بصيغة PDF من أوّل عمل سرديّ منشور (مجموعة قصصية / واية) وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2019، على البريد الإلكتروني لبيت الرواية: [email protected]

وتؤكد ادارة بيت الرواية انه لا تقبل الخواطر والمؤلفات الشعرية، كما تدعو الراغبين فى الترشح لهذه الورشة الى إرسال مشروع الفصل الأوّل من الرّواية قيد التأليف لا يتجاوز عدد كلماته 2500 كلمة، ولم يسبق نشره ورقيّا أو إلكترونيّا وكذلك ملخّص أوّلي للرواية قيد التأليف لا يتعدى 500 كلمة.

ووفق بلاغ بيت الرواية فان لجنة التنظيم ستختار أفضل ثمانية مشاريع من المشاريع المقدّمة للمشاركة في هذه الورشة، سيقع إعلام المترشّحين المقبولين عبر البريد الإلكتروني.