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فالفيردي يستفز جمهور ريال مدريد وبرشلونة سويًا بتصريحات نارية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:03 م
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فالفيردي يستفز جمهور ريال مدريد وبرشلونة سويًا بتصريحات نارية
فالفيردي
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محمد علي
 
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قال المدير الفني لنادي برشلونة، الإسباني إرنستو فالفيردي، أنه غير قلق من وصول نادي ريال مدريد إلى صدارة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشددً على كون الفارق بين ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة، وبرشلونة صاحب المركز الثامن برصيد 7 نفاط، هو 4 نقاط فقط، وهو فارق غير كبير بحسب ما يراه فالفيردي.

وكان برشلونة قد فشل في تحقيق الفوز على حساب غرناطة في لقاء الجولة الخامسة من بطولة الليجا الإسبانية، وسقط الفريق في فخ الهزيمة، ليصبح في المركز الثامن في جدول الترتيب، في حين نجح ريال مدريد في تخطي عقبة إشبيلية وتحقيق فوز هام جعله يتصدر بطولة الدوري.

وقال مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي في تصريحات إعلامية منذ قليل: "وصول ريال مدريد إلى الصدارة أمر لا يقلقني شخصيًا، نحن لازالنا في المناقسة وقادرين على تخطي ريال مدريد في أي وقت، لا أحد يمكنه أن يتكهن بما سيحدث في المستقبل".

ويذكر أن إرنستو فالفيردي كان قد أطلق تصريحات مستفزة لجمهور برشلونة بعدما مباراة الفريق أمام غرناطة، وذلك عندما تم توجيه سؤال له من قبل أحد الصحفيين، قال فيه: "هل تعلم بأن برشلونة هو أكثر فريق إستقبل أهداف هذا الموسم"، ليأتي الرد الصادم من قبل إرنستو فالفيردي قائلًا: "لا في الحقيقة لم أكن أعرف تلك المعلومة".

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